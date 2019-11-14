Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Шоу-бизнес
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Происшествия
Путин рассказал, где Украине искать счастье
Путин рассказал, где Украине искать счастье
Политика
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Общество

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 24 51 минуту назад
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, чтобы провести встречу президентов России и Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Путин отметил, что пока речь идет только о встрече в нормандском формате.
"Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт", — заявил Путин.
Газета.Ru: последние новости
Посла России пригласили в МИД Чехии из-за запрета чешской организации в РФ Посла России пригласили в МИД Чехии из-за запрета чешской организации в РФ СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым Алтайская пенсионерка рассказала, что встала на колени перед Медведевым случайно Алтайская пенсионерка рассказала, что встала на колени перед Медведевым случайно 
Теги:
Политика , Украина , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , БРИКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро
Путин рассказал, где Украине искать счастье
Путин рассказал, где Украине искать счастье 12
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами
Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами 13
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей 2
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе
Россию заподозрили в отработке ракетного удара по Одессе 8
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение