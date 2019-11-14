Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Путин отметил, что пока речь идет только о встрече в нормандском формате.