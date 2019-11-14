Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, чтобы провести встречу президентов России и Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Путин отметил, что пока речь идет только о встрече в нормандском формате.
"Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт", — заявил Путин.