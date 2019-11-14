Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России

Путин рассказал о спасении экономики России

По словам президента России Владимира Путина, удержать экономику страны от сползания в рецессию удалось благодаря сбалансированной макроэкономической политике и ответственному отношению к финансам. Об этом сообщает РИА Новости.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», — пояснил Путин.

При этом он отметил, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, а власти стараются «создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений».

Минобороны заявило о создании в Сирии новой базы

Авиационная комендатура начала работу в городе Камышлы на севере Сирии, чтобы обеспечить размещение группы российских транспортно-боевых вертолетов. Об этом со ссылкой на начальника комендатуры Тимура Ходжаева сообщает ТАСС.

По словам Ходжаева, российские вертолеты уже на протяжении недели патрулируют маршруты в провинции Хасеке, граничащая с Турцией и Ираком. При этом начало работы авиационной комендатуры, включающей систему ПВО, диспетчерский пункт, места для проведения медицинского осмотра и предполетной подготовки, означает, что у российской военной полиции в Сирии будет регулярная поддержка с воздуха.

Создана ракета «Ярс» для базирования в вагоне

«Мы создали ракетный комплекс «Тополь-М», сейчас «Ярс» для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета», — пояснил Соломонов.

При этом проект комплекса «Баргузин» — железнодорожного носителя баллистических ракет в России — официально заморожен.

На Украине назвали предательством закон о продаже земли

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали «предательством украинского народа» принятие в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель. Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

«Это начало операции по передаче украинских черноземов под контроль иностранцев, рейдеров и земельных олигархов. Этот позорный акт капитуляции был принят вопреки воле подавляющего большинства украинских граждан. (…) Власть не захотела прислушаться ни к мнению фермеров, ни к доводам оппозиции, ни к протестам людей», — подчеркивается в заявлении.

Партия пообещала «всеми законными методами отстаивать суверенные конституционные права украинского народа» и призвала жителей страны «открыто и активно выступить со своей оценкой» властей.

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от директивы ЕС

Немецкий парламент 13 ноября принял законопроект, смягчающий поправки к Газовой директиве ЕС, что позволит «Газпрому» обойти ограничения на эксплуатирование «Северного потока — 2». Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, весной 2019 года ЕС одобрил поправки к Газовой директиве, которые предусматривают разделение видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Так как и газопровод и оператор «Северного потока-2» принадлежат «Газпрому», новое законодательство может привести к тому, что трубу нельзя будет загрузить более чем наполовину.

При этом в директиве были сделаны временные рамки, которые позволяли выдать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Принятый же в Германии закон, по сути, убирает это временное ограничение. Согласно ему, директива не будет распространяться на все введенные в эксплуатацию газопроводы, операторы которых запросят исключение до 24 мая 2020 года.