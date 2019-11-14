Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
Происшествия
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Криминал
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Шоу-бизнес
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире

ФСБ раскрыла данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом 

RT на русском + ещё 3 21 минуту назад
ФСБ раскрыла данные о преступлениях эстонских карателей
Фото: РИА Новости
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях, которые были совершены эстонскими карателями в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
Данные были предоставлены РИА Новости.
В частности, приведены показания свидетелей многочисленных казней и пыток, есть показания и самих палачей.
Отмечается, что в уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трёх карателей, действовавших в лагере. Ещё один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ.
Первую партию из почти 300 военнопленных пригнали в ноябре 1941 года.
«За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере «Моглино» из 280 человек осталось в живых около 20», — говорится в рассекреченных документах.
В середине мая в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела о геноциде мирных граждан в 1942—1943 годах.
В ведомстве рассказали, что в мае 2019 года добровольцами в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области было обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны — останки 42 мирных граждан, в том числе троих детей и беременной женщины.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
RT на русском: последние новости
В России предложили запретить должникам участие в выборах В России предложили запретить должникам участие в выборах В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в селах
Комментарии1 
Теги:
Политика , Общество , ФСБ , СКР , РИА Новости , Псков , Псковская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже 63
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии 182
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену 45
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины 7
Стало известно о состоянии пострадавших в колледже
Стало известно о состоянии пострадавших в колледже
Видео
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
01:28
«Сейчас детей будут выносить»: очевидцы о стрельбе в колледже
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия