Моди заговорил на русском после встречи с Путиным

Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений. Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям. pic.twitter.com/mhftTWhsDq— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2019