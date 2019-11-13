Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
Криминал
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
В мире
Facebook уличили в слежке за пользователями
Facebook уличили в слежке за пользователями
Интернет
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании
Политика

Моди сообщил, что провел прекрасную встречу с Путиным 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Моди заговорил на русском после встречи с Путиным
Фото: ТАСС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в среду, что провел прекрасную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", — сообщил Моди в Twitter.
"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", — добавил премьер, пост которого был написан на английском и русском языках.
Путин обсудил с Моди совместные проекты России и Индии
В ходе встречи Моди сказал Путину, что "с удовольствием" приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. Лидеры России и Индии встретились в Бразилиа на полях саммита БРИКС.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
ТАСС: последние новости
Посольство РФ направило в Форин оффис ноту в связи с заявлениями британского генерала Посольство РФ направило в Форин оффис ноту в связи с заявлениями британского генерала Артамонов: федеральные власти поддержали придание статуса дате окончания стояния на Угре Артамонов: федеральные власти поддержали придание статуса дате окончания стояния на Угре Аксенов пообещал ящик шампанского иностранным журналистам, если они найдут танк в Крыму Аксенов пообещал ящик шампанского иностранным журналистам, если они найдут танк в Крыму
Комментарии5 
Теги:
Политика , В мире , Нарендра Моди , Владимир Путин , БРИКС , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ 15
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу 100
Facebook уличили в слежке за пользователями
Facebook уличили в слежке за пользователями
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 8
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 44
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение