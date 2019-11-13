Пустые слова: Россия ответила Киеву о поездах в Крым

Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России . При этом власти полуострова напомнили, что такие обещания Киева пустые, и, как правило, не влекут никаких последствий.

Угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России, которые, впрочем, не имеют под собой реалистичного основания, пояснил председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

По его словам, подобные обещания, как были высказаны так называемым «представителем президента Украины в Крыму» Антоном Кориневичем , являются голословными и вряд ли представляют реальную угрозу для моста через Керченский пролив, передает RT.

«Во-первых, крымчане не знают никакого украинского «представителя президента в Крыму». Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий», — указал Гемпель.

В искомом заявлении Кориневич заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту нарушает украинское законодательство (хотя и не имеет к Украине никакого отношения ни территориально, ни административно).

По его словам, все поезда, следующие в Крым, должны проходить через украинские пункты пропуска «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка».

Накануне главы местных общественных организаций предложили встречать прибывающие с «континентальной» части России поезда песней «Крым вернулся домой», автором которого является представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди . Научное сообщество и национальные общины Крыма уже поддержали эту инициативу, передает ФАН.

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали 8 ноября. За первые пять дней продажи было реализовано более 17 тысяч посадочных талонов, передает НСН. Такую статистику приводит дирекция по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков указал, что такой резкий старт свидетельствует об интересе пассажиров к поездкам в Крым на железнодорожном транспорте. Он также отметил совпадение продаж с новогодними праздниками. Кроме того, сенатор предположил, что возможность добраться до полуострова на поезде значительно увеличит количество отдыхающих в Крыму.

Доехать на именных поездах «Таврия» из Москвы до Симферополя в купе можно будет за 2966 руб., а из Санкт-Петербурга до Севастополя — за 3906 руб. Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле — в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.

Первые поезда между Петербургом в Севастополем начнут курсировать 23 декабря в 14.00 часов по московскому времени. Состав будет находиться в пути 43,5 часа.

«Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем», — говорится в сообщении перевозчика.

Первый поезд из Москвы в Крым отправится днем позже. Из столицы на полуостров будут ходить четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их путь составит 2009 километров, поездка займет 33 часа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что железная дорога станет еще одним признаком интеграции Крыма в состав РФ, передает Независимое телевидение Севастополя.

«Еще одна инфраструктурная линия свяжет нас с Россией. Уже в следующем году, когда появится стабильное расписание, люди из всех уголков нашей страны смогут заранее планировать поездки в Крым. Это обязательно отразится и на туристическом потоке нашего города. Севастопольцы очень ждут запуска поездов, чтобы заранее планировать свои поездки в столицу и другие регионы», — заверил глава города федерального значения.