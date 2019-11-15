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Кадыров укрепил границу между Чечней и Дагестаном 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Кадыров укрепил границу между Чечней и Дагестаном
Фото: РИА Новости
На границе Шелковского района Чечни с Дагестаном открыли два новых контрольно-пропускных пункта (КПП). Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Открытие объектов приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
Еще год назад глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, поскольку не видел в них необходимости. Эту идею поддержал и депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев. Однако накануне в ходе вечера памяти, посвященного событиям 1992 года (обострение осетино-ингушского конфликта — прим. «Ленты.ру»), Харсиев заявил, что ему не удалось реализовать план по снятию Черменского поста из-за митингов в Ингушетии, пишет Telegram-канал «Осетия».
Предложение об упразднении блокпостов Кадыров выдвинул в декабре 2018 года после того, как Конституционный суд признал законность установления границ между Чечней и Ингушетией.
«Люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты. Если мы хотим жить в мире и братстве, то блокпосты нам не нужны», — говорил он.
Приводя доводы в пользу такого решения, Кадыров пояснил, что жители одного государства вынуждены тратить в пути дополнительное время на прохождение постов.
Контрольный пункт на восточной окраине селения Чермен Пригородного района Северной Осетии на границе с Ингушетией существует с 1975 года, в начале 1990-х он получил федеральный статус. КПП расположен в месте схождения четырех дорог: со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен, и находится в ведении МВД России, там несут службу осетинские полицейские.
Вопрос о его закрытии поднимается не в первый раз. В 2012 году за упразднение КПП выступил Таймураз Мамсуров, тогдашний глава Северной Осетии.
«Если едут бандюги, они спокойно всегда пройдут мимо всяких постов. Между Кабардой и Пятигорском сняли, и что? Разве что-то случилось? Ничего не случилось», — говорил он.
Мамсуров рассуждал о ликвидации КПП в конце апреля, а в октябре там произошел взрыв. Взрывное устройство сработало внутри автомобиля ВАЗ-2109, водитель привел бомбу в действие, когда у него проверяли документы. В результате взрыва погиб один полицейский. Тогда в МВД это не сочли терактом.
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Теги:
Политика , Рамзан Кадыров , Таймураз Мамсуров , Алихан Харсиев , Госдума , МВД , Lenta.ru , Республика Дагестан , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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