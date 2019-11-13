В Кремле высказались о кризисе в Боливии

В Кремле назвали происходящее в Боливии ее суверенным делом

Происходящее в Боливии — суверенное дело этой страны, в Кремле выступают, чтобы все было в рамках закона и не приводило к человеческим жертвам, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"В данном случае это суверенное дело. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы все в стране происходило в рамках законности и не приводило к человеческим жертвам", — сказал Песков, отвечая на вопрос можно ли считать, что в Боливии совершен госпереворот.

На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

Вооруженные силы Боливии выразили поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, исполняющей обязанности президента Боливии после отставки Моралеса, и заявили о готовности работать с ней.