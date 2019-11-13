Пескова спросили про толстого кота Виктора

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА "Новости".

Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом", — сказал Песков.

7 ноября в сети появилась информация, что перевозчик потребовал сдать кота в багаж, так как вес питомца превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. После перевозки кота с применением хитрости, пассажира исключили из программы лояльности.