«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ

«Надо работать»: Кремль о возможности сделать 31 декабря выходным

В Кремле призвали не дискутировать о возможности сделать 31 декабря 2019 года выходным днем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что календарь рабочих и выходных дней уже утвержден, и россияне были предупреждены о рабочем дне 31 декабря заблаговременно.

«Собственно, <…> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Представитель Кремля также напомнил, что длительность новогодних каникул варьируется из года в год. В 2020 году каникулы продлятся всего 8 дней: с 1 по 8 января.