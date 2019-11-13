«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ

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«Надо работать»: Кремль о возможности сделать 31 декабря выходным 

Рамблер + ещё 7 34 минуты назад
В Кремле призвали не дискутировать о возможности сделать 31 декабря 2019 года выходным днем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что календарь рабочих и выходных дней уже утвержден, и россияне были предупреждены о рабочем дне 31 декабря заблаговременно.
«Собственно, <…> было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Представитель Кремля также напомнил, что длительность новогодних каникул варьируется из года в год. В 2020 году каникулы продлятся всего 8 дней: с 1 по 8 января.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Календарь праздников , Дмитрий Песков , РИА Новости
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