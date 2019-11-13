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Поклонская выступила против возвращения смертной казни: государство не может заниматься убийствами 

Говорит Москва 2 часа назад
Поклонская высказалась о возвращении смертной казни
Фото: РИА Новости
По мнению депутата Госдумы, снятие моратория на высшую меру наказания вернёт страну в страшное прошлое. Об этом Наталья Поклонская заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Здесь нельзя подводить к понятию справедливости убийство другого человека, даже убийство убийцы. По крайней мере, государство не может заниматься убийствами. Я считаю так. Я, как прокурор, просто не смогла бы просить смертную казнь, потому что, а как же христианские ценности? Мы же говорим о великих понятиях традиционных наших ценностей: «не убей, не укради» и тому подобное. Это не совсем вписывается».
Поклонская отметила, что российская судебная система недостаточно совершенна, чтобы возвращать смертную казнь.
«Мы — светское государство. Мы же не дикари, возвращаться туда куда-то, чтобы убивать. У нас непонятно, каждый второй-третий правильно осуждён или неправильно. Представьте, сколько будет тогда грехов? Целый шлейф будет тянуться и за прокурорами, и за судьями. У нас несовершенная система судебной власти. У нас очень много ошибок допускает суд, прокуроры, правоохранители, следствие. Поэтому говорить о смертной казни — это возвращаться в страшные времена».
Тему снятия моратория на высшую меру наказания стали активно обсуждать в обществе и политике после убийства девятилетней школьницы в Саратовской области в октябре.
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Теги:
Политика , Наталья Поклонская , Радиостанция "Говорит Москва"
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