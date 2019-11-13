Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым

Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым , умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как женщина сквозь охрану прорывается к премьер-министру и встает перед ним на колени. Она заявила, что с 2016 года в трех пятиэтажных домах, в том числе в том, в котором она проживает, отсутствует горячее водоснабжение. В результате температура в ванной комнате не превышает плюс 10 градусов, а водонагреватели часто перегорают из-за проблем с проводкой в доме. Кадукина добавила, что местная власть бездействует и на проблему не реагирует, хотя в поселке есть современная газовая котельная.