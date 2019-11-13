Рашкин: готов извиниться «перед всеми хорошими людьми»

Депутат Рашкин заявил, что готов извиниться «перед всеми хорошими людьми»

Рашкин утверждает, что в решении комиссии не говорится о том, перед кем именно он должен извиниться. "Было [на заседании комиссии по этике] предложение [обязать меня] извиниться перед Воробьевыми, но потом это было убрано, а [осталась формулировка] просто извиниться. У меня есть жена, у меня есть хорошие люди, друзья — ну, извините", — сказал депутат в среду ТАСС. "День прощения есть, попрошу извинения у всех, у всей страны…я прошу прощения у всех, кого не смогли защитить", — добавил он.

Депутат раздосадован тем, что его не пригласили на заседание комиссии. Он отметил, что повторил бы свои высказывания и предоставил доказательства своей правоты. "У меня непарламентских выражений, то есть мата не было. А все остальное изложено в фактуре, подтвержденной моими документами", — заключил он.

На одном из пленарных заседаний Госдумы Рашкин бездоказательно утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина , а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Комиссия на заседании в среду решила указать Рашкину на недопустимость подобного рода высказываний и предложить ему принести публичные извинения.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).