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Общество

Посла России вызвали в МИД Чехии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Посла России вызвали в МИД Чехии
Фото: РИА Новости
В МИД Чехии вызван посол России в Праге Александр Змеевский. Его попросили объяснить ситуацию с включением чешской организации «Человек в беде» в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России, сообщила пресс-служба чешского дипведомства.
«В связи с тем, что глава МИД Томаш Петршичек находится в зарубежной поездке, с послом РФ встретился замминистра Мартин Повейшил. Он попросил посла объяснить, почему в целом успешная организация «Человек в беде» была включена в список организаций, деятельность которых является в РФ нежелательной, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны», — передает РИА «Новости» сообщение МИД Чехии.
Дипведомство утверждает, что «Человек в беде» — значительная и общепризнанная организация, занимающаяся деятельностью, связанной с правами человека, образованием и другими гуманитарными вопросами, в более чем 50 странах мира.
Глава чешского МИД Петршичек заявил, что ситуация вокруг организации «требует быструю реакцию».
«Я не хотел, чтобы все откладывалось до моего возвращения из-за рубежа. Поэтому вместо меня во встрече (с российским послом) участвовал замминистра Повейшил. Когда я вернусь, будем координировать дальнейшие шаги, в том числе, на международном уровне», — заявил Петршичек.
Ранее Минюст России включил в перечень нежелательных чешскую неправительственную организацию «Человек в беде».
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Комментарии7 
Теги:
Политика , Другое , Томаш Петршичек , МИД , Минюст РФ , РИА Новости , Прага , Чехия
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