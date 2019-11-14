Должникам запретят участие в выборах

В России предложили запретить должникам участие в выборах

Президент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо (копия есть в распоряжении RT) в ЦИК с предложением запретить участвовать в выборах кандидатам, которых ищут судебные приставы.

Как отметил автор обращения, в законодательстве в настоящее время отсутствуют ограничения на участие в выборах граждан, которые имеют долги и в отношении которых судебными приставами открыты исполнительные производства.

«Таким образом, мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата», — указал в письме Орлов.

В соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав может закрыть гражданину право выезда за границу при сумме долга от 10 тыс. рублей.

Исходя из этого Орлов предложил ЦИК России рассмотреть целесообразность введения запрета гражданам и региональным отделениям политических партий, в отношении которых открыты производства Федеральной службой судебных приставов, участвовать в выборах, а также выдвигать своих кандидатов.

Как сказано в тексте обращения, согласно действующим правилам, гражданин не может выдвигать свою кандидатуру на выборы, в частности, при наличии уголовной судимости за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, при наличии двойного гражданства.