Нарышкин встретился с главами разведок КНР и Индии в Китае

Сергей Нарышкин в Директор Службы внешней разведки России Китае обсудил с главами разведок КНР и Индии вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, сообщило ведомство.

«В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-бюро СВР.

Там добавили также, что в рамках визита также состоялись встречи Нарышкина с представителями высшего политического и военного руководства КНР.