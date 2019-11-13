Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин встретился с главами разведок КНР и Индии в Китае 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нарышкин встретился с главами разведок КНР и Индии в Китае
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в Китае обсудил с главами разведок КНР и Индии вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, сообщило ведомство.
«В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-бюро СВР.
Там добавили также, что в рамках визита также состоялись встречи Нарышкина с представителями высшего политического и военного руководства КНР.
Напомним, летом 2018 года о создании Форума разведсообществ договорились высокие представители стран БРИКС, курирующие вопросы безопасности. Россию представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, ЮАР — министр госбезопасности Летсатси Дуба, Бразилию — руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Сержио Эчегойен, Индию — советник премьера по нацбезопасности Аджит Довал, Китай — член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок ФСБ раскритиковала идею создания цифрового профиля граждан ФСБ раскритиковала идею создания цифрового профиля граждан МИД высказался о назначении Салливана послом США в России МИД высказался о назначении Салливана послом США в России
Комментарии 
Теги:
Политика , Ян Цзечи , Сергей Нарышкин , Николай Патрушев , БРИКС , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 767
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 11
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 10
Гоблин ответил на обвинения в пособничестве Соколову
Гоблин ответил на обвинения в пособничестве Соколову
Венеция ушла под воду
Венеция ушла под воду 5
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение