Поклонская об абортах: «Это дело женщины»

«Это дело женщины»: Поклонская осудила отношение церкви к абортам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против попыток церкви запретить аборты. Об этом она поговорила на радио «Говорит Москва» в среду, 13 ноября.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у идущих на аборт женщин «нет совести».

В свою очередь Поклонская выразила уверенность, что женщина сама вправе принимать решение, как ей поступать в такой ситуации.

— Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать, «все равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребенок или не болен, — пояснила парламентарий.

Она отметила, что винить женщин за сделанный ими выбор неправильно.

Напомним, в январе 2019 года Патриарх Кирилл сравнил с фашистами женщин после аборта по медицинским показаниям.

В октябре общественница рассказала «Вечерней Москве» о двух главных проблемах матерей в России.