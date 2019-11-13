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«Это дело женщины»: Поклонская осудила отношение церкви к абортам 

Вечерняя Москва + ещё 1 40 минут назад
Поклонская об абортах: «Это дело женщины»
Фото: Facebook.Com/PoklonskayaNV
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против попыток церкви запретить аборты. Об этом она поговорила на радио «Говорит Москва» в среду, 13 ноября.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у идущих на аборт женщин «нет совести».
В свою очередь Поклонская выразила уверенность, что женщина сама вправе принимать решение, как ей поступать в такой ситуации.
— Это ее здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать, «все равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребенок или не болен, — пояснила парламентарий.
Она отметила, что винить женщин за сделанный ими выбор неправильно.
Напомним, в январе 2019 года Патриарх Кирилл сравнил с фашистами женщин после аборта по медицинским показаниям.
В октябре общественница рассказала «Вечерней Москве» о двух главных проблемах матерей в России.
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Теги:
Политика , Дмитрий Смирнов , Наталья Поклонская , Патриарх Кирилл , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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