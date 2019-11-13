Дело Буркова: Россия направила США ноту протеста

«Предприняли решительный демарш»: посольство России направило в Госдеп США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Москва требует от Вашингтона строго соблюдать действующие двусторонние обязательства. Об этом говорится в ноте протеста, направленной в Госдепартамент посольством России США в связи с экстрадицией Алексея Буркова. Россиянин в декабре 2015 года был задержан Израилем по запросу американских властей. Почти четыре года он находился в израильских тюрьмах по обвинениям в «киберпреступлениях». При этом сам Бурков в интервью RT отрицал причастность к противозаконным действиям. В пятницу, 15 ноября, в федеральном суде Александрии, штат Вирджиния, состоится предварительное слушание по делу гражданина РФ, которому грозит до 80 лет тюремного заключения.

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией в США Алексея Буркова, которого подозревают в «киберпреступлениях». Россиянин был задержан властями Израиля в 2015 году по запросу Соединённых Штатов, которые обвиняют его в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами.

«Предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру. В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты находятся в контакте с его родственниками, оказывают всю необходимую помощь и поддержку, а в ближайшее время навестят Буркова в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Алексей Бурков был задержан в международном аэропорту имени Бен-Гуриона 13 декабря 2015 года по запросу американских властей. В этот момент россиянин находился в Израиле на отдыхе вместе со своей девушкой.

«Меня арестовали по стандартной для США схеме. За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США. Однако потом в итоге обвинили в причастности к утечке информации, кибератаках и мошенничестве в компьютерной сфере. Всего мне предъявлено пять обвинений, о которых детально рассказывать я не могу», — пояснял Бурков в интервью RT.

Судебные заседания по делу гражданина России проходили в закрытом режиме по решению израильского суда. Четыре года Бурков находился в тюрьмах Израиля по обвинению в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

«Сначала меня держали в ужасных условиях. Я сидел в карцере, иногда без еды и воды. Потом пару месяцев был в полной изоляции. Звонки и визиты были запрещены — даже с адвокатом связаться не мог. Я долго добивался улучшения условий содержания и в итоге оказался в камере на 12 человек. Там были провокации, драки заключённых. За это время я успел побывать в трёх тюрьмах. Сейчас меня держат в «Адарим», где всё относительно спокойно», — отмечал он в октябре 2019 года.

В конце прошлого месяца министр юстиции Израиля Амир Охана подписал разрешение об экстрадиции Буркова в США. Отмечалось, что решение было принято после «многочисленных консультаций с разными официальными лицами». Процесс выдачи россиянина властям Соединённых Штатов был осуществлён во вторник, 12 ноября.

Министерстве иностранных дел России выразили «крайнее сожаление» в связи с действиями израильских властей, которые «идут вразрез с конструктивными партнёрскими отношениями», динамично развивающимися между странами в последние годы. Такая позиция Москвы была доведена до временного поверенного в делах Израиля Якова Ливне.

На пятницу, 15 ноября, в федеральном суде Александрии, штат Вирджиния, намечено предварительное слушание по делу Алексея Буркова. Как сообщает министерство юстиции США, 29-летний россиянин обвиняется «в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег». В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 80 лет тюрьмы.

По данным американских властей, Бурков вёл сайт Cardplanet, который занимался продажей номеров дебетовых и кредитных платёжных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. В общей сложности россиянин якобы сбыл 150 тыс. данных кредиток. Кроме того, он якобы организовал закрытый онлайн-форум для «элитных киберпреступников», в который можно было попасть исключительно по приглашениям. За противозаконные деяния, в которых обвиняется Бурков, американские власти требуют с него компенсации в размере $21,4 млн, а также передачи прав от сайта Cardplanet.

«Я обычный человек. Занимался информационной безопасностью и программированием, работал с базами данных. Действительно, когда-то давно у меня были контакты с людьми, которые могли быть причастны к хакерству, но лично я преступления не совершал, просто американцы решили всё свалить на меня, сделав крайним. К 99% материалов обвинения лично я никакого отношения не имею», — подчёркивал Бурков в интервью RT.

Его друг Дмитрий Емельянов также называл чушью публикации израильских СМИ о том, что Бурков фактически «хакер номер один в России» и приехал в Израиль для консультации местного банка по кибербезопасности.