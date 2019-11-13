Дело Буркова: Россия направила США ноту протеста

Представители посольства России США направили в американский госдепартамент ноту с призывом соблюдать двусторонние обязательства, говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook. Поводом для заявления стала экстрадиция в США из Израиля гражданина РФ Алексея Буркова, которого обвиняют в совершении киберпреступлений.

Свой поступок российские дипломаты назвали «решительным демаршем по поводу развязанной Вашингтоном „охоты“ за нашими (российскими) гражданами по всему миру».

«В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — говорится в заявлении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Представители отечественной дипмиссии обещают навестить Буркова в ближайшее время в изоляторе, а также оказать ему необходимую помощь и поддержку.

Алексея Буркова, как ранее сообщал «Рамблер», задержали в декабре 2015 года в Израиле по запросу американских властей. Его обвинили в причастности к утечке информации, кибератаках и мошенничестве в компьютерной сфере. Почти 4 года мужчина содержался в израильской тюрьме. Экстрадиция была осуществлена 12 ноября. 15 ноября в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) запланировано первое судебное заседание по делу Буркова. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 80 лет заключения.