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Процедура внесения поправок в КоАП изменилась 

News.ru + ещё 2 32 минуты назад
Процедура внесения поправок в КоАП изменилась
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Законопроекты с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) теперь невозможно внести в Госдуму без официального отзыва правительства РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Подобное правило уже распространяется при внесении поправок в Уголовный кодекс, без отзыва кабмина профильный комитет возвращает законопроект автору.
Инициативу внесли глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы объяснили необходимость такого закона тем, что сейчас ведётся подготовка проекта нового КоАП, а также тем, что закон позволит оптимизировать и повысить уровень законотворческого процесса в сфере административного законодательства.
Разработку проекта нового КоАП поручил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Концепция нового кодекса была представлена в начале июня этого года. Новый КоАП планируют принять в следующем году, если это произойдёт, то закон вступит в силу с начала 2021 года.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин подписал ратификацию Соглашения о взаимодействии между странами — участниками СНГ по обеспечению готовности в случае возникновения радиационной аварийной ситуации. Соглашение было подписано между правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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