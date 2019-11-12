Россия упрекнула Израиль из-за дела Буркова

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину», — отметил представитель ведомства.

Ранее 12 ноября стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США.

Днем ранее Верховный суд страны отклонил апелляцию защиты задержанного россиянина.

До этого Россия предлагала обменять Буркова на Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.