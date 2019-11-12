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Россия упрекнула Израиль из-за дела Буркова 

Lenta.ru 1 час назад
Россия упрекнула Израиль из-за дела Буркова
Фото: РИА Новости
Выдача Израилем россиянина Алексея Буркова США идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями двух стран, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД России Михаила Богданова.
«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину», — отметил представитель ведомства.
Ранее 12 ноября стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США.
Днем ранее Верховный суд страны отклонил апелляцию защиты задержанного россиянина.
До этого Россия предлагала обменять Буркова на Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.
Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
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Теги:
Политика , США , Михаил Богданов , МИД , Интерфакс , Израиль
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