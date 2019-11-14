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Политика

Лавров пояснил позицию России о президентских выборах США 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Лавров пояснил позицию РФ о президентских выборах США
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров ясно ответил на инсинуации бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что якобы Москва не желает его избрания.
По словам Лаврова, Россия уважает выбора американского народа, как и любого другого народа. На вопрос, есть ли руководству РФ дело до того, кто станет следующим президентом США, министр уточнил: "Думаю, что никакого".
Между тем, в США Демократическая партия намерена объявить импичмент президенту Дональду Трампу за то, что он в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы настаивал на проведении расследования в отношении сына Байдена, работавшего на Украине в нефтегазовом секторе. Джо Байден лидирует среди демократов в качестве кандидата на президентских выборах 2020 года.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , В мире , Кавказ , Конфликты , Латинская Америка , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , Москва
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