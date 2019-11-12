Россия передумала освобождать израильтянку

Стало известно об отказе Путина «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки

Президент России Владимир Путин отказался освобождать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную за контрабанду гашиша, чтобы не делать «подарок» премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, Нетаньяху сейчас находится в «подвешенном» состоянии, поэтому российский лидер не хочет ему помогать. Как утверждают источники Bloomberg, Путин сам решит судьбу Иссахар, как только в Израиле завершится политический кризис. Агентство пишет, что решение президента России помиловать осужденную сможет поднять рейтинг израильского премьера.

Bloomberg со ссылкой на неназванных западных дипломатов также отмечает, что отношения Путина и Нетаньяху ослабли из-за неоднократных налетов Израиля на Сирию.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позднее стало известно, что к Путину с просьбой о помиловании обратились Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В Кремле отмечали, что рассмотрят обращение израильского руководства, как только оно поступит в аппарат президента.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.