Россия передумала освобождать израильтянку

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Стало известно об отказе Путина «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Президент России Владимир Путин отказался освобождать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную за контрабанду гашиша, чтобы не делать «подарок» премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, Нетаньяху сейчас находится в «подвешенном» состоянии, поэтому российский лидер не хочет ему помогать. Как утверждают источники Bloomberg, Путин сам решит судьбу Иссахар, как только в Израиле завершится политический кризис. Агентство пишет, что решение президента России помиловать осужденную сможет поднять рейтинг израильского премьера.
Начата экстрадиция Буркова из Израиля в США 
Bloomberg со ссылкой на неназванных западных дипломатов также отмечает, что отношения Путина и Нетаньяху ослабли из-за неоднократных налетов Израиля на Сирию.
11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.
Позднее стало известно, что к Путину с просьбой о помиловании обратились Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В Кремле отмечали, что рассмотрят обращение израильского руководства, как только оно поступит в аппарат президента.
Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Израиль
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