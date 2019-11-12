Россия передумала освобождать израильтянку

Президент России Владимир Путин отказался освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар, чтобы не поднимать политический рейтинг премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, ранее просившего Путина об освобождении Иссахар. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле, передает «Мадиазона».

По словам агентства, Путин не хочет делать Нетаньяху «подарок», пока тот находится в политически подвешенном состоянии. После разрешения политического кризиса в Израиле Путин сам решит судьбу израильтянки, пишет Bloomberg.

Как сообщал "Рамблер", Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она направлялась из Дели в Тель-Авив. В ее сумке обнаружили 9 граммов наркотиков. В октябре Химкинский суд Подмосковья приговорил девушку к 7,5 годам колонии.

В сентябре Беньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его об освобождении гражданки Израиля, но тот ответил отказом. После вынесения приговора Нетаньяху направил Путину запрос на помилование Иссахар.

Также после вынесения приговора стало известно, что девушку планировали обменять на гражданина РФ Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США, которые обвиняли его в преступлениях в сфере IT. Израиль ответил отказом и принял решение экстрадировать Буркова в США.