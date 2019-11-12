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Россия передумала освобождать израильтянку 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Президент России Владимир Путин отказался освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар, чтобы не поднимать политический рейтинг премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, ранее просившего Путина об освобождении Иссахар. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле, передает «Мадиазона».
По словам агентства, Путин не хочет делать Нетаньяху «подарок», пока тот находится в политически подвешенном состоянии. После разрешения политического кризиса в Израиле Путин сам решит судьбу израильтянки, пишет Bloomberg.
Как сообщал "Рамблер", Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, она направлялась из Дели в Тель-Авив. В ее сумке обнаружили 9 граммов наркотиков. В октябре Химкинский суд Подмосковья приговорил девушку к 7,5 годам колонии.
В сентябре Беньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его об освобождении гражданки Израиля, но тот ответил отказом. После вынесения приговора Нетаньяху направил Путину запрос на помилование Иссахар.
Начата экстрадиция Буркова из Израиля в США
Также после вынесения приговора стало известно, что девушку планировали обменять на гражданина РФ Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США, которые обвиняли его в преступлениях в сфере IT. Израиль ответил отказом и принял решение экстрадировать Буркова в США.
Комментарии382 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Израиль
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