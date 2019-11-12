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Медведев приехал в Барнаул на поезде 

RT на русском + ещё 4 41 минуту назад
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часов. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе поездки Медведев провёл совещание на тему рассмотрения проектов финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В том числе были обсуждены основные вопросы развития железнодорожного транспорта.
Премьер объяснил, что решил проехать на поезде «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».
В Барнауле Медведев проведёт встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко.
Ранее премьер-министр посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Правительство РФ , РЖД , Барнаул , Новосибирск
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