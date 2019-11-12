Медведев приехал в Барнаул на поезде

В ходе поездки Медведев провёл совещание на тему рассмотрения проектов финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В том числе были обсуждены основные вопросы развития железнодорожного транспорта.

Премьер объяснил, что решил проехать на поезде «не только для того, чтобы полюбоваться сибирскими просторами, но, в первую очередь, чтобы посмотреть на то, как изменились вокзалы, станции и сами поезда».

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