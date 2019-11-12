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Лавров призвал к диалогу между Дамаском и курдами в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Лавров призвал к диалогу между Дамаском и курдами в Сирии
Фото: РИА Новости
Необходим диалог между Дамаском и курдами, при этом нужна последовательность со стороны курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира.
"Курды в Сирии должны участвовать в политическом диалоге по Сирии. Но курды должны быть последовательны. Если с начала конфликта они решили, что они могут двигаться с поддержкой США, когда они объявили о создании Федерации Рожава, и что их будут поддерживать США в сепаратистских движениях — это было их решение. Мы пытались объяснить им и правительству, что важно начать диалог между властями Дамаска и курдами. Курды не были в этом заинтересованы. Они были убеждены, что их всегда будут поддерживать США", — сказал Лавров.
Федерация северной Сирии (Рожава) была провозглашена рядом курдских организаций в марте 2016 года на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Дамаск не признал ее создание. В сирийском Курдистане проживает около 4,6 миллиона человек, из них 2,5 миллиона курдов.
"Когда США сделали такой шаг, курды начали просить нас помочь им начать диалог с правительством, что мы были готовы сделать. Однако когда американцы сказали, что они возвращаются в Сирию для контроля нефтяных месторождений, они вновь потеряли интерес в этом диалоге. Нам нужна некая последовательность. Я не сомневаюсь, что в результате решение по сирийскому процессу может быть достигнуто, только если будут взяты в расчет интересы курдов и всех этнических групп в Сирии", — добавил министр.
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Конституционный комитет Госдумы , Дамаск , Сирия , США
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