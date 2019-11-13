Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму отреагировали на заявление Киева по поводу запуска поездов 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
В Крыму отреагировали на заявление Киева по поводу запуска поездов
Фото: Газета.Ru
Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, прокомментировал заявление представителя президента Украины Антона Кориневича по поводу запуска Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT.
Гемпель назвал слова Кориневича попыткой вмешаться во внутренние дела России и подчеркнул, что подобные заявления не имеют никаких последствий.
Он также отметил, что на полуострове «не знают никакого украинского представителя президента в Крыму».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Украине пообещали ответить на запуск российских поездов в Крым
— Пассажиры купили 17 тысяч билетов в Крым
— В Совфеде оценили темпы продаж билетов на поезда по Крымскому мосту
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Газета.Ru: последние новости
СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Пескова спросили про толстого кота Виктора Пескова спросили про толстого кота Виктора 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Крымский мост , Крым наш , Юрий Гемпель , Антон Кориневич , Совет Федерации , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 1
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон 40
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова 175
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал
Пока вы не уснули: В сборной России разгорелся скандал 103
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился» 14
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение