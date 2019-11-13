В Крыму отреагировали на заявление Киева по поводу запуска поездов

Гемпель назвал слова Кориневича попыткой вмешаться во внутренние дела России и подчеркнул, что подобные заявления не имеют никаких последствий.

Он также отметил, что на полуострове «не знают никакого украинского представителя президента в Крыму».

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