Россиянам хотят снизить пенсионный возраст

Депутаты Госдумы предлагают вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — цитирует газета «Известия» главу думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.
По словам парламентария, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.
Харитонов подчеркнул, что сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов РФ, и он заметно вырос после пенсионной реформы.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.
Недавно уехавший из России экономист Сергей Гуриев рассказал журналисту Юрию Дудю о том, что в 2018 году пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий. С его мнением оказался солидарен редакционный директор российской версии журнала Forbes Николай Усков, назвавший пенсионную реформу «грабительской». А депутат Госдумы РФ Федот Тумусов заявил, что от повышения пенсионного возраста в России вполне можно было отказаться.