Россиянам хотят снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для части россиян

Депутаты Госдумы предлагают вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — цитирует газета «Известия» главу думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

По словам парламентария, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

Харитонов подчеркнул, что сейчас наблюдается отток жителей из северных регионов РФ, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.