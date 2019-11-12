Россиянам хотят снизить пенсионный возраст

Николай Харитонов. Пенсионный возраст в Дальневосточном федеральном округе должен стать прежним — 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С таким предложением к правительству, как сообщают «Известия», обратился депутат Госдумы

Харитонов — глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.

«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями», — уверен он.

По словам депутата, в этой связи мотивация приезжать на Дальний Восток и оставаться там должна быть особой, а стать таковой мог бы в том числе возврат прежнего возраста выхода на пенсию.

Согласно подсчетам Харитонова, реализация его идеи будет стоить государству 16,2 миллиарда рублей в год. По его мнению, в масштабах страны это небольшие деньги.

Он добавил, что его инициатива будет обсуждаться на парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Они, как сообщал «Рамблер», пройдут в Государственной думе 14 ноября.