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Россиянам хотят снизить пенсионный возраст 

Рамблер 9 минут назад
Пенсионный возраст в Дальневосточном федеральном округе должен стать прежним — 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С таким предложением к правительству, как сообщают «Известия», обратился депутат Госдумы Николай Харитонов.
Харитонов — глава комитета нижней палаты парламента по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.
«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями», — уверен он.
По словам депутата, в этой связи мотивация приезжать на Дальний Восток и оставаться там должна быть особой, а стать таковой мог бы в том числе возврат прежнего возраста выхода на пенсию.
Согласно подсчетам Харитонова, реализация его идеи будет стоить государству 16,2 миллиарда рублей в год. По его мнению, в масштабах страны это небольшие деньги.
Он добавил, что его инициатива будет обсуждаться на парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Они, как сообщал «Рамблер», пройдут в Государственной думе 14 ноября.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Общество , Николай Харитонов , Госдума
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