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Россия оценила призыв США о введении в Донбасс нацгвардии Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 1 час назад
Россия ответила на провокацию США
Фото: РИА Новости
Заявления о необходимости размещения на участках разведения сил в Донбассе вместо подразделений Вооруженных сил Украины полиции и Нацгвардии этой страны неприемлемы, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц», — передает слова Грзылова РИА «Новости».
Он добавил, что СММ ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского. Это был последний из трех согласованных ранее пилотных участков в Донбассе, передает ТАСС.
«Контактная группа обсудила вопросы, связанные с разведением сил и средств в районе Петровского, и в целом, с уровнем безопасности на линии соприкосновения. Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — заявил Грызлов.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. ДНР предупредила Киев об ответе на эти действия. В ЛНР заявили, что США подстрекают Киев на нарушение Минских соглашений.
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Теги:
Политика , Армия , В мире , Украина , Уильям Тейлор , Борис Грызлов , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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