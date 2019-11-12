Россия ответила на провокацию США

Россия оценила призыв США о введении в Донбасс нацгвардии Украины

Заявления о необходимости размещения на участках разведения сил в Донбассе вместо подразделений Вооруженных сил Украины полиции и Нацгвардии этой страны неприемлемы, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов

«Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц», — передает слова Грзылова РИА «Новости».

Он добавил, что СММ ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского. Это был последний из трех согласованных ранее пилотных участков в Донбассе, передает ТАСС.

«Контактная группа обсудила вопросы, связанные с разведением сил и средств в районе Петровского, и в целом, с уровнем безопасности на линии соприкосновения. Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — заявил Грызлов.