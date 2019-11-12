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Сергей Шойгу прибыл в Египет с визитом 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Сергей Шойгу прибыл в Египет с визитом
Фото: facebook.com
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет. Планируется, что в ходе визита он проведет переговоры с президентом страны Абдельфаттахом ас-Сиси.
Также глава оборонного ведомства возглавит российскую делегацию на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничества. В рамках работы комиссии предусмотрена отдельная встреча Сергея Шойгу с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.
Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества, передает "Интерфакс".
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Теги:
Политика , Сергей Шойгу , абдель ас-сиси , Министерство обороны , Интерфакс , Египет
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