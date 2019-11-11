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Путин и Меркель обсудили Минские соглашения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 59 минут назад
Путин и Меркель обсудили Минские соглашения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Ангелой Меркель отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «комплекса мер» 2015 года, сообщили в Кремле.
Указывается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина.
«Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины», — сообщается на сайте Кремля.
Отмечено, что стороны провели «обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине». В том числе лидеры двух стран говорили о «формуле Штайнмайера», разведении сил и средств на «пилотных» участках в районе населённых пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.
«Подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четверке», в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате», — говорится в сообщении Кремля.
Также Путин и Меркель затронули тему трехсторонних переговоров о транзите газа через Украину.
«Лидеры высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы», — отметили в Кремле.
Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, акцентировав важность «решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев».
Последние переговоры Путина и Меркель состоялись 28 октября. Тогда российский лидер обсудил с канцлером ФРГ соглашение с Турцией по операции в Сирии. Также обсуждалась ситуация с транзитом газа через Украину.
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Теги:
Политика , В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин
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