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Политика

Песков: введение памятной даты в честь Стояния на Угре не стоит на повестке дня 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
В Кремле приняли к сведению идею о новой памятной дате
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял к сведению предложение ввести в РФ новую памятную дату в честь завершения стояния на реке Угре (1480 год), но никакого решения на этот счет не принято.
"Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области [Анатолием Артамоновым], действительно оно было принято к сведению", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул:
"Каких-либо решений не принималось, и на повестке дня сейчас [этот вопрос] не стоит".
В октябре-ноябре 1480 года военными действиями, получившими название "Стояние на Угре", был положен конец монголо-татарскому игу на севере и северо-востоке Руси.
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Теги:
Политика , Законопроекты , Дмитрий Песков , Анатолий Артамонов , Владимир Путин
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