«Начинают забываться»: В РФ оценили провокацию США

В Госдуме оценили заявление США о поставках оружия «против русских» на Украину

Шерин считает, что такие заявления со стороны властей США обусловлены вседозволенностью. По мнению депутата, это подтверждает, что Соединенные Штаты игнорируют все международные договоренности и институты. При этом Вашингтон понимает, что другие страны недостаточно сильны для оказания влияние на США, отметил парламентарий.

«Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверное, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил Шерин. Он призвал международное сообщество провести расследование в отношении американской стороны и подумать о наложении санкций на США.