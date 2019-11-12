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В Госдуме оценили заявление США о поставках оружия «против русских» на Украину 

Lenta.ru + ещё 23 27 минут назад
«Начинают забываться»: В РФ оценили провокацию США
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Александр Шерин прокомментировал слова США Майка Помпео о том, что американская сторона поставляет Украине оружие для борьбы с русскими. Об этом сообщает RT.
Шерин считает, что такие заявления со стороны властей США обусловлены вседозволенностью. По мнению депутата, это подтверждает, что Соединенные Штаты игнорируют все международные договоренности и институты. При этом Вашингтон понимает, что другие страны недостаточно сильны для оказания влияние на США, отметил парламентарий.
«Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверное, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил Шерин. Он призвал международное сообщество провести расследование в отношении американской стороны и подумать о наложении санкций на США.
11 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона поставила Украине оружие для защиты от России. По его словам, президент США Дональд Трамп «хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины». Он указал, что предыдущая администрация предоставила Киеву одеяла, однако нынешняя дала украинцам настоящее оборонительное оружие, при помощи которого «они могут сражаться с русскими».
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Комментарии14 
Теги:
Политика , Майкл Помпео , Александр Шерин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , США
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