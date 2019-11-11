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Ушаков: даты возможной встречи Путина и Трампа в практическом плане пока не обсуждаются 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
В Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Трампа
Фото: РИА Новости
Даты проведения следующей встречи президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пока в практическом плане не обсуждаются, но она может состояться 9 мая 2020 года, если американский лидер прилетит в Москву. Об этом журналистам заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Пока эта тема в практическом плане не обсуждается", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Трампа.
Ушаков при этом напомнил, что американского сторона рассматривает приглашение главе Белого дома на празднование Дня Победы в Москве 9 мая 2020 года.
"Мы еще подтверждения от американской стороны не получали, но такая возможность, как нам представляется, существует, и, как сказал сам Трамп, многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США с учетом того, что предвыборная кампания [в Штатах] будет активно набирать обороты, сможет ли он приехать — это зависит от желания администрации [США], готовности посвятить, скажем, два дня на перелет в Москву и участие в мероприятии", — заметил помощник президента РФ.
Ушаков напомнил, что ранее рассматривался вариант проведения встречи президентов РФ и США в ноябре на саммите АТЭС в Чили, однако проведение этого форума было отменено.
Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня 2019 года на саммите Группы двадцати в Осаке. Тогда же российский лидер пригласил своего американского коллегу на мероприятия по случаю 75-летия Победы.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , АТЭС , Москва , США
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