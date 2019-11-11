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Песков: Россия и Белоруссия сами решают вопросы своих контактов с другими странами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия сами решают вопросы своих контактов с другими странами, но информируют друг друга о ключевых аспектах переговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Вену.
"Это абсолютно нормальная практика, о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга", — отметил представитель Кремля. «Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой», — добавил он. Говоря о поездках президента Белоруссии, Песков напомнил, что «это суверенное государство, совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами».
Визит Лукашенко в Вену состоится 11-12 ноября.
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Теги:
Политика , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Москва
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