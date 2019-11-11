Песков: Россия и Белоруссия сами решают вопросы своих контактов с другими странами

"Это абсолютно нормальная практика, о каких-то важных элементах потом стороны информируют друг друга", — отметил представитель Кремля. «Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой», — добавил он. Говоря о поездках президента Белоруссии, Песков напомнил, что «это суверенное государство, совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами».

Визит Лукашенко в Вену состоится 11-12 ноября.