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Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду посетит с двухдневным визитом столицу Бразилии, где в эти дни пройдет саммит БРИКС. Как сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, рабочие мероприятия саммита состоятся 14 ноября, а в среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР примут участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе проведут двусторонние встречи.
В этот день они, в частности, выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. В этом форуме примут участие от 700 до 800 участников, в том числе около 80 представителей России. Ушаков отметил, что главной темой мероприятия станет укрепление связей между деловыми кругами пяти стран. Кроме того, в среду в Бразилиа состоятся протокольные мероприятия: концерт и обед, который даст президент Бразилии Жаир Болсонару в честь лидеров стран БРИКС.
Двусторонние встречи на полях саммита
Путин на полях саммита БРИКС проведет двусторонние встречи с лидерами Индии, Китая и Бразилии. "Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару", — сказал Ушаков. По его словам, президент РФ не планирует проводить отдельную беседу со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой, так как такая встреча состоялась на саммите "Россия — Африка" в Сочи в октябре.
Помощник российского лидера подчеркнул, что на встрече Путина с Болсонару будет обсуждаться ситуация в Боливии и другие международные вопросы. При этом Ушаков затруднился сказать, будет ли обсуждаться возможность участия Бразилии в сделке ОПЕК+.
Мероприятия саммита
Рабочие мероприятия саммита БРИКС пройдут в Бразилиа 14 ноября. По словам Ушакова, девиз саммита — "Экономический рост в интересах инновационного будущего". "В программу включены два пленарных заседания, встреча глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и рабочий завтрак от имени [бразильского] председательства", — сказал помощник президента РФ. Он отметил, что первое пленарное заседание будет проходить в закрытом формате и будет посвящено обсуждению актуальных проблем международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах. "Наш президент будет выступать здесь, он представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога, — сообщил Ушаков. — Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права".
Кроме того, глава государства выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда. "Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации, — добавил помощник президента. — В ней отражаются консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС, ставятся задачи на перспективу и так далее".
Ушаков отметил, что Путин на мероприятиях в Бразилиа также расскажет о ключевых приоритетах, которые будет продвигать Россия во время своего председательства в БРИКС с 1 января 2020 года. "Вслед за Бразилией Россия становится председателем БРИКС в следующем году, об этом наш президент будет говорить, — напомнил помощник российского лидера. — Уже известен девиз нашего председательства: "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
Председательство Бразилии в БРИКС
Бразильское председательство в БРИКС выстраивало работу "пятерки" в этом году, исходя из прагматических соображений и ориентируясь на практическую отдачу "с твердым намерением к концу года добиться конкретных результатов", напомнил на прошлой неделе шерпа южноамериканской республики в объединении, заместитель министра иностранных дел Бразилии Норберто Моретти. По его словам, количество мероприятий БРИКС под началом Бразилии к концу года перевалит за сотню. В их числе дипломат назвал 16 профильных совещаний министерского уровня, три встречи министров иностранных дел, неформальную встречу лидеров на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, а также предстоящий саммит в Бразилиа.
Обстоятельно готовятся к нему не только гражданские, но и военные Бразилии, которым предстоит обеспечивать безопасность лидеров "пятерки" и их делегаций в столице крупнейшего латиноамериканского государства. Так, в понедельник военные приступили к проведению в Бразилиа операции по обеспечению правопорядка, которая продолжится до пятницы и будет заключаться в усилении мер контроля и досмотра, а также ограничении движения личного и служебного транспорта в центральной части города и вблизи мест проведения мероприятий с участием лидеров стран БРИКС. Коснулись эти меры не только многочисленных рядовых сотрудников органов государственной власти, но и высших должностных лиц, которым также пришлось проходить дополнительные аккредитационные процедуры. В связи с этим председатель Верховного федерального суда республики Диас Тоффоли даже объявил факультативным присутствие сотрудников этой инстанции на рабочем месте в дни саммита и отменил судебные заседания.
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Теги:
Политика , Азия , Нарендра Моди , Юрий Ушаков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , ВТО , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Бразилия
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