Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал громкое убийство в Петербурге 

Рамблер 30 минут назад
Песков прокомментировал громкое убийство в Петербурге
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали об убийстве петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, в котором сознался доцент СПбГУ Олег Соколов. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, <…> будут установлены в ходе следствия», — подчеркнул Песков.
Пока, считает Песков, рано говорить о том, кто может иметь отношение к этому «чудовищному акту безумия».
По его мнению, было бы странно винить в ситуациях, «когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие», кого-то, кроме самого убийцы.
Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.
По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).
СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Олег Соколов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 45
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди 11
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue 6
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение