Песков прокомментировал громкое убийство в Петербурге

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, <…> будут установлены в ходе следствия», — подчеркнул Песков.

Пока, считает Песков, рано говорить о том, кто может иметь отношение к этому «чудовищному акту безумия».

По его мнению, было бы странно винить в ситуациях, «когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие», кого-то, кроме самого убийцы.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.