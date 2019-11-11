В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии ") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

"Важно то, что такие комментарии наносят удары по основам той информационной кампании, которая идёт на Западе, они показывают, что у европейских политиков нет единой позиции по "крымскому вопросу", а все происходящее в мире умело управляется из-за океана", — сказал Белик РИА Новости.

Он подчеркнул, что слова Фризена не удивляют никого в России, поскольку вопрос о принадлежности Крыма однозначен для подавляющего большинства российских граждан. От антироссийских санкций проигрывают все, кроме США, согласился Белик со словами депутата бундестага.