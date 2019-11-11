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В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме 

РИА Новости 2 часа назад
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Фото: CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
"Важно то, что такие комментарии наносят удары по основам той информационной кампании, которая идёт на Западе, они показывают, что у европейских политиков нет единой позиции по "крымскому вопросу", а все происходящее в мире умело управляется из-за океана", — сказал Белик РИА Новости.
Он подчеркнул, что слова Фризена не удивляют никого в России, поскольку вопрос о принадлежности Крыма однозначен для подавляющего большинства российских граждан. От антироссийских санкций проигрывают все, кроме США, согласился Белик со словами депутата бундестага.
"Отрадно слышать, когда из-за нового "железного занавеса", построенного западными СМИ и политиками, прорывается голос разума", — заключил депутат ГД.
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Теги:
Политика , Дмитрий Белик , Бундестаг , ЕС , Единая Россия , Госдума , РИА Новости , Германия , Республика Крым , Севастополь
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