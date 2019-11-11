При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль

Песков назвал сумму хищений в «Восточном»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время строительства космодрома «Восточный» было похищено около 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть в бюджет только 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Рамблер» писал, что строительство космодрома «Восточный» идёт с 2012 года, при этом срок сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. Президент России Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства заявил, что порядок на строительстве на космодроме пока так и не удалось навести, несмотря на десятки уголовных дел.

По словам Пескова, президенту «был сделан комплексный доклад по космодрому, который он и привел в качестве иллюстрации».

«На первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 уголовных дела, затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд, тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело Министерство внутренних дел», — рассказал пресс-секретарь.

Он также уточнил, что при строительстве «было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей».