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Песков назвал сумму хищений в «Восточном» 

Рамблер + ещё 15 19 минут назад
При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль
Фото: ТАСС
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время строительства космодрома «Восточный» было похищено около 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть в бюджет только 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Рамблер» писал, что строительство космодрома «Восточный» идёт с 2012 года, при этом срок сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. Президент России Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства заявил, что порядок на строительстве на космодроме пока так и не удалось навести, несмотря на десятки уголовных дел.
По словам Пескова, президенту «был сделан комплексный доклад по космодрому, который он и привел в качестве иллюстрации».
«На первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 уголовных дела, затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд, тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело Министерство внутренних дел», — рассказал пресс-секретарь.
Он также уточнил, что при строительстве «было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей».
«Всего в общем объеме на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд, в настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов», — отметил он, обратив внимание, что уже осуждены 32 человека, а в работе у следователей еще 5 уголовных дел по «Восточному».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Наука и техника , Владимир Путин , СКР , МВД
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