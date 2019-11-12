Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия получит доступ в созданные на деньги США биолаборатории 

Lenta.ru + ещё 6 56 минут назад
РФ получит доступ в созданные на деньги США лаборатории
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Россия и Армения подпишут меморандум, который откроет российским специалистам доступ в биолаборатории, созданные в республике на деньги США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Ереван, передает «Коммерсантъ».
Подписание документа может состояться до конца 2019 года. Доступ в лаборатории, средства на постройку которых выделил Пентагон, получат в том числе и российские военные.
Лавров рассказал, что стороны завершили переговоры по содержанию меморандума, сейчас он проходит межведомственное согласование. Министр подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для сотрудничества России и Армении в сфере биологической безопасности.
По данным издания, документ должен был быть подписан в ходе этого визита Лаврова в Ереван, однако церемонию подписания отложили. Причины отсрочки решения не называются.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Последние новости
Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74 Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74 Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов 
Теги:
Политика , Кавказ , США , Биологическое оружие , Пентагон , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменение климата может снова «сделать РФ великой»
Изменение климата может снова «сделать РФ великой» 1
«Ведем войну с РФ»: Киев верит в возвращение Крыма
«Ведем войну с РФ»: Киев верит в возвращение Крыма 30
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса 4
«Зеленского погубят любимые друзья»
«Зеленского погубят любимые друзья» 4
Раскрыта причина жуткой гибели мамы с малышкой в Москве
Раскрыта причина жуткой гибели мамы с малышкой в Москве
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение