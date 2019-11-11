МИД отреагировал на ситуацию в Боливии

Российский МИД призывает все политические силы Боливии к нахождению конституционного выхода из кризиса и рассчитывает на ответственный подход мирового сообщества к сложившейся ситуации.

«С тревогой воспринимаем драматическое развитие событий в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Эво Моралеса. Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва призывает «все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны».

«Рассчитываем, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества, соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями», — подчеркнули в министерстве.

Между тем ЕС также призвал все стороны в Боливии к сдержанности и ответственному поведению. «По событиям в Боливии я бы хотела ясно выразить наше пожелание ко всем сторонам проявлять сдержанность и ответственность, чтобы мирным путем двигаться к новым, вызывающим доверие выборам», — заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини , передает РИА «Новости».

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. Однако это не остановило беспорядки, нападению подверглось посольство Венесуэлы. Сообщалось также, что выдан ордер на задержание Моралеса. Целый ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.