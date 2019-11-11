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Администрация президента предложила вице-губернаторам новый стиль работы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
АП предложила вице-губернаторам новый стиль работы
Фото: РИА Новости
На семинаре, состоявшемся в конце прошлой недели, администрация президента порекомендовала «политическим» вице-губернаторам новый стиль работы, который должен строиться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль, пишут СМИ.
«Вице-губернаторам дали установку на то, что новый стиль работы губернаторов должен основываться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль», — пишут «Ведомости» со ссылкой на участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и источник в администрации президента.
«Нужно, чтобы люди видели, что губернатору не все равно, чтобы не было равнодушия. Не работает программа «обещалкиных», не работает «было-будет», работает «было-стало-будет». Если что-то пообещали, нужно сразу делать и показывать эффективность. В первую очередь нужно заниматься тем, что можно быстро исправить», — приводит издание слова одного из чиновников.
По его словам, в ходе совещания с администрацией президента обсуждалась система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать негативные сообщения в соцсетях. «Будет снижаться срок ответа на сообщения, в идеале нужно, чтобы это работало, как в корпоративном секторе — чтобы сразу отвечали на сообщения, а не через год. Как хороший пример приводилась работа администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Башкирии Радия Хабирова», — рассказал источник издания.
Также по словам чиновника, после выборов нужно продолжать внедрять лучшие региональные практики, которые тоже обсуждали на семинаре: «Это и прямые линии, и личный контроль, и отказ от излишеств. К выборам внедрялись новые практики, например, связанные с благоустройством или здравоохранением, их нужно продолжать, поскольку иначе избранным губернаторам можно резко просесть из-за эффекта завышенных ожиданий».
В июле прошлого года СМИ сообщали, что Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях.
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Теги:
Политика , Александр Беглов , Администрация Президента РФ , Ведомости
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