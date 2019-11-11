El Financiero (Мексика): «Это же Россия, дурачок!»

El Financiero (Мексика) . Сейчас демократы США , столкнувшись с потоком всевозможных скандалов, которые ежедневно возникают в Белом доме, выступают против действий Дональда Трампа , который делает все во внешней политике, чтобы не разочаровать так им обожаемого президента Путина, считает обозреватель

Фраза «Это же экономика, дурачок!» родилась в ходе предвыборной кампании Билла Клинтона , будущего президента США. В то время, когда команда Клинтона утверждала стратегию избирательной кампании, Джеймс Карвилл, легендарный политический советник будущего президента, произнес эту фразу. Он имел в виду, что экономика будет основной темой, которая повлияет на решение избирателей. «Это же экономика, дурачок!» — ответил Карвилл на предложение о том, что главный акцент избирательной кампании должен быть на внешней политике.

Сейчас демократы, столкнувшись с потоком всевозможных скандалов, которые ежедневно возникают в Белом доме, похоже, не признают общее направление действий Дональда Трампа. Это главный аргумент против переизбрания Трампа. В связи с этим стоит напомнить следующее. В 2015 году, в самом начале избирательной кампании Трампа, один репортер поинтересовался у него, как он может искать сближения с Путиным, который отдает приказы об убийстве журналистов. Ответ Трампа был таков: «Мы тоже убиваем людей».

Трамп назначил Пола Манафорта новым руководителем своим избирательной кампании. Манафорт долгое время провел на Украине, где он сотрудничал с тогдашним президентом Виктором Януковичем , ставленником Кремля. За это он получил миллионы, наладил связи с российскими олигархами и впоследствии убрал из программы республиканцев жесткую позицию в отношении России за вторжение на Украину и аннексию Крыма. Теперь он сидит в тюрьме.

Первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заверил посла России, что Трамп отменит санкции, введенные Обамой за аннексию Крыма. А затем он солгал об этом ФБР . Его уволили, и теперь он ожидает приговора суда. Высока вероятность того, что приговор будет мягким или оправдательным.

Во время странной пресс-конференции в Хельсинки Трамп подчеркнул, что никакого вмешательства Путина в выборы 2016 года не было, тем самым публично заявив, что результаты расследований семнадцати разведывательных органов США, которые назвали Россию виновной, являются ложными. Содержание его личных бесед с Путиным на различных международных встречах полностью засекречено, вплоть до конфискации записей их переводчиков.

Он отказался раскрыть свои доходы, из которых неизбежно станет очевидна поддержка российских интересов в коммерческой сфере. Он вывел американские войска из Сирии, что делает возможным триумфальный вход Красной Армии через Турцию. Основное влияние в регионе автоматически переходит от Трампа к его обожаемому Путину. Он проводит разрушительные реформы Госдепартамента и постоянно критикует НАТО

Он дестабилизировал Украину тем, что вовлек ее в кампанию по своему переизбранию и не предоставил военную помощь. Это ослабило позицию Украины на мирных переговорах с Москвой. Он предпринимал робкие попытки восстановить Россию в качестве члена G7, откуда ее выгнали за вторжение в другую страну.

У России против Трампа, безусловно, имеется финансовый «компромат». Возможно, некоторые из его деталей станут известны еще до выборов, которые пройдут чуть меньше чем через год. Пока неизвестно, кого выдвинут кандидатом от демократов, но если этот кандидат не сделает экономику главным акцентом своей кампании, он плохо понимает менталитет избирателей.

И будьте осторожны, потому что Трамп как раз его очень хорошо понимает.