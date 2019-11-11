Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

В то же время глава государства поручил представить четкие и понятные планы вовлечения оборонных предприятий в реализацию нацпроектов, передает РИА «Новости».

«Я прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения», — сказал глава государства, передает ТАСС.

В октябре Путин заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах. «Мы тратим на нужды министерства обороны менее 3% (ВВП), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов», — заявил президент.

Между тем объем средств, выделенных министерству обороны России в 2020 году, согласно проекту бюджета России, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.