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Путин объяснил сокращение расходов на оборону 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.
В то же время глава государства поручил представить четкие и понятные планы вовлечения оборонных предприятий в реализацию нацпроектов, передает РИА «Новости».
«Я прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения», — сказал глава государства, передает ТАСС.
В октябре Путин заявил о необходимости продолжать обсуждение вопроса сокращения военных расходов в национальных бюджетах. «Мы тратим на нужды министерства обороны менее 3% (ВВП), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов», — заявил президент.
В сентябре министр обороны Сергей Шойгу, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы слишком большом военном бюджете России, сказал, что бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов, и экономистам надо работать именно над этим.
Между тем объем средств, выделенных министерству обороны России в 2020 году, согласно проекту бюджета России, составит 1,894 трлн рублей, увеличившись на 6,6% к показателю 2019 года.
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Теги:
Политика , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Министерство обороны , Счетная палата , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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