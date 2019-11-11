Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин , его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.

По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.