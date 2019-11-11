Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.
По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.