Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный 

Lenta.ru + ещё 10 32 минуты назад
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.
По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Последние новости
Москвичам пообещали теплую неделю Москвичам пообещали теплую неделю Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии ушел в отставку 
Теги:
Политика , Видео , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую 2
России задолжали 13 миллиардов долларов
России задолжали 13 миллиардов долларов 89
Изнасиловавший школьницу иностранец задержан в Москве
Изнасиловавший школьницу иностранец задержан в Москве
«Россия использует оружие, которому даже бахать не надо»
«Россия использует оружие, которому даже бахать не надо» 277
Многомиллионный долг Фриске погасил известный артист
Многомиллионный долг Фриске погасил известный артист 38
Видео
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение