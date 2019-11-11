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Путин потребовал от министров срочно сделать прививки от гриппа 

ТАСС + ещё 10 52 минуты назад
Путин призвал правительство срочно привиться от гриппа
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.
На совещании с членами правительства Путин устроил опрос, кто из кабинета министров сделал прививку от гриппа. Оказалось, что таковых лишь четверо, включая главу государства.
По оценке президента, члены правительства относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, так как работают с людьми. "Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — сказал Путин.

Снижение заболеваемости

Число россиян, переболевших гриппом, за последние 13 лет снизилось более чем в 13 раз, заявил Путин.
"За последние 13 лет у нас более чем в 13 лет сократилась заболеваемость гриппом", — отметил он.
Глава государства отметил, что, несмотря на относительно высокие для этого времени года температуры в европейской части страны, "гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил".
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Теги:
Политика , Владимир Путин
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