Путин призвал правительство срочно привиться от гриппа

Путин назвал министров самострелами за отказ от прививки

Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент провел совещание с членами правительства. В ходе него глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прочла доклад о вакцинации от гриппа, проходящей в стране в настоящее время.

Она упомянула, что в группу риска по заболеваемости гриппом входят работники медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной сфер. Путин спросил ее, не входят ли туда министры. Скворцова предложила ему определить это самому.

Глава государства высказал мнение, что входят, потому что работают с людьми «достаточно интенсивно», и спросил у министров, кто из них привит. Руки подняли трое.

«Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил», — заявил Путин и призвал министров обдумать его слова.

Президент добавил, что среди рядовых граждан России заболеваемость гриппом уменьшилась более чем в 13 раз за 13 последних лет. Кроме того, он выразил уверенность, что в стране в целом «гриппозный сезон» уже наступил, хоть в европейской части страны температуры пока относительно высокие.