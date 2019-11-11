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Путин назвал министров самострелами за отказ от прививки 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Путин призвал правительство срочно привиться от гриппа
Фото: РИА Новости
Не сделавшие прививку от гриппа министры — самострелы, заявил, как сообщает ТАСС, Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент провел совещание с членами правительства. В ходе него глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прочла доклад о вакцинации от гриппа, проходящей в стране в настоящее время.
Она упомянула, что в группу риска по заболеваемости гриппом входят работники медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной сфер. Путин спросил ее, не входят ли туда министры. Скворцова предложила ему определить это самому.
Глава государства высказал мнение, что входят, потому что работают с людьми «достаточно интенсивно», и спросил у министров, кто из них привит. Руки подняли трое.
«Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил», — заявил Путин и призвал министров обдумать его слова.
Президент добавил, что среди рядовых граждан России заболеваемость гриппом уменьшилась более чем в 13 раз за 13 последних лет. Кроме того, он выразил уверенность, что в стране в целом «гриппозный сезон» уже наступил, хоть в европейской части страны температуры пока относительно высокие.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ
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