Лавров провел встречу с Пашиняном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник поздравил его с результативным председательством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
По его словам, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ является для Москвы приоритетным. "Поздравляем Армению с очень результативным председательством в ЕАЭС", — отметил российский министр.
Лавров также отметил тесный диалог России и Армении по линии экономических ведомств, интенсивные контакты ведомств. "Буквально за последние месяц — полтора в Ереване побывали и министр обороны, и министр здравоохранения, председатель Следственного комитета, председатель Государственной думы, — напомнил он. — Так что по всем направлениям очень тесные контакты".
Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на неуклонный рост торговли с Арменией, напомнив, что Москва является ведущим партнером Еревана и первым инвестором в его экономику.