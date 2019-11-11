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Лавров поздравил Пашиняна с результативным председательством Армении в ЕАЭС 

ТАСС 56 минут назад
Лавров провел встречу с Пашиняном
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник поздравил его с результативным председательством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
По его словам, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ является для Москвы приоритетным. "Поздравляем Армению с очень результативным председательством в ЕАЭС", — отметил российский министр.
Лавров также отметил тесный диалог России и Армении по линии экономических ведомств, интенсивные контакты ведомств. "Буквально за последние месяц — полтора в Ереване побывали и министр обороны, и министр здравоохранения, председатель Следственного комитета, председатель Государственной думы, — напомнил он. — Так что по всем направлениям очень тесные контакты".
Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на неуклонный рост торговли с Арменией, напомнив, что Москва является ведущим партнером Еревана и первым инвестором в его экономику.
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД , Госдума , СКР , ЕАЭС , Армения , Москва
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