В ГД усомнились в повышении цен на услуги сотовой связи

В Госдуме усомнились в повышении цен на услуги сотовой связи

Говорить о росте цен на услуги сотовой связи в 2020 году рано, "это все доводы ". Об этом в разговоре с Москвой 24 сказала заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова

"Официально я такой информации еще не слышала. Насколько помню, когда к нам, в Госдуму, приходили представители ФАС, тогда они нас убеждали, что подорожания никакого не будет, не ожидается в ближайшее время", — говорит Мукабенова. Зампред отметила, что сейчас огромный выбор тарифов сотовой связи, среди которых можно найти подходящий для себя.

"Рынок предоставляет услуги для каждого, для любого. Кто 100 рублей может в месяц использовать, а кто 1 000 рублей. Есть возможности выбрать для себя комфортный вариант, который ты по деньгам потянешь", — поясняет Мукабенова.

Также депутат добавила, что "у нас ежегодно что-то дорожает": тарифы ЖКХ или бензин. Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь.

По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.

Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10 процентов, а в худшем — на 25 процентов. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.

Соболева Илона