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Губернатор Ставрополья уволил министра строительства региона 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Министра строительства Ставрополья уволили
Фото: РИА Новости
Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, которого в пятницу заключил под стражу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Новым министром назначен Валерий Савченко, ранее занимавший пост начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору, в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.
"Губернатор Владимир Владимиров уволил министра строительства края Алексея Когарлыцкого в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.
По словам губернатора, основанием для увольнения стало возникновение конфликта интересов, допущенное руководителем министерства.
"Хочу напомнить, что еще месяц назад на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет. С таким сотрудником мы немедленно расстаемся", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

О деле

По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года Когарлыцкий подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж". В частности, он подписал документы на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не производился, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей.
На основании решения суда министр на период расследования уголовного дела будет находится под стражей.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Валерий Савченко , Владимир Владимиров , Ставропольский Край
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